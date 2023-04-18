Стахелски захотел увидеть в своей киновселенной Мерфи

Режиссер «Джона Уика» захотел увидеть в своей киновселенной Килиана Мерфи
Постановщик серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски в беседе с The Direct рассказал, каких звезд Голливуда хотел бы увидеть в своей кинофраншизе. Одним из них является известный актер Килиан Мерфи.
Режиссер признался, что является большим фанатом сериала «Острые козырьки», где артист играет главную роль. По его мнению, Мерфи стал бы весьма удачным дополнением в «Джоне Уике». Правда, Стахлески не стал называть наиболее подходящее для него амплуа в остросюжетном боевике.
Кроме того, постановщик назвал еще ряд актеров, с которыми мечтал бы поработать. Среди них Колин Фаррелл, Шарлиз Терон, Мишель Йео, Роберт Дауни-младший, Шон Бин и Питер Динклэйдж.Ранее появилась информация, что новый «Джон Уик» собрал в мировом прокате 349 миллионов долларов. Таким образом, четвертая часть кинофраншизы стала самой успешной.