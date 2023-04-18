Стахелски захотел увидеть в своей киновселенной Мерфи

Постановщик серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски в беседе с The Direct рассказал, каких звезд Голливуда хотел бы увидеть в своей кинофраншизе. Одним из них является известный актер Килиан Мерфи.

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Режиссер признался, что является большим фанатом сериала «Острые козырьки», где артист играет главную роль. По его мнению, Мерфи стал бы весьма удачным дополнением в «Джоне Уике». Правда, Стахлески не стал называть наиболее подходящее для него амплуа в остросюжетном боевике.