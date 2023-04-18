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Режиссер «Джона Уика» захотел увидеть в своей киновселенной Килиана Мерфи

Постановщик серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски в беседе с The Direct рассказал, каких звезд Голливуда хотел бы увидеть в своей кинофраншизе. Одним из них является известный актер Килиан Мерфи.

Стахелски захотел увидеть в своей киновселенной Мерфи
© Слово и Дело

Режиссер признался, что является большим фанатом сериала «Острые козырьки», где артист играет главную роль. По его мнению, Мерфи стал бы весьма удачным дополнением в «Джоне Уике». Правда, Стахлески не стал называть наиболее подходящее для него амплуа в остросюжетном боевике.

Кроме того, постановщик назвал еще ряд актеров, с которыми мечтал бы поработать. Среди них Колин Фаррелл, Шарлиз Терон, Мишель Йео, Роберт Дауни-младший, Шон Бин и Питер Динклэйдж.Ранее появилась информация, что новый «Джон Уик» собрал в мировом прокате 349 миллионов долларов. Таким образом, четвертая часть кинофраншизы стала самой успешной.

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