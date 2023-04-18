Премьера фильма «Вызов» состоится в РФ 20 апреля

В пресс-центре ТАСС 17 апреля этого года состоялась пресс-конференция, посвящённая выходу в прокат космической драмы «Вызов» (12+) Клима Шипенко. На вопросы журналистов ответили продюсеры, режиссёр, актёры, а также лётчики-космонавты.

Фото: FBM.ru FBM.ru

«Вызов» – первый художественный фильм, который сняли на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера состоится во всех кинотеатрах России 20 апреля.