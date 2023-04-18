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1 час назад

Премьера фильма «Вызов» состоится в кинотеатрах РФ 20 апреля

FBM.ru

В пресс-центре ТАСС 17 апреля этого года состоялась пресс-конференция, посвящённая выходу в прокат космической драмы «Вызов» (12+) Клима Шипенко. На вопросы журналистов ответили продюсеры, режиссёр, актёры, а также лётчики-космонавты.

Премьера фильма «Вызов» состоится в РФ 20 апреля
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Вызов» – первый художественный фильм, который сняли на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера состоится во всех кинотеатрах России 20 апреля.

Сюжет разворачивается вокруг торакального хирурга Жени, которая за месяц должна подготовиться к космическому полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Получится ли у неё справиться с испытаниями?

В съёмках приняли участие Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и другие.

Режиссёром выступил Клим Шипенко. Ему помогали писать сценарий: Бакур Бакурадзе, Иван Заморов, Наиля Малахова. Продюсеры «Вызова»: Константин Эрнст, Дмитрий Рогозин, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Фильмы,Вызов,Алексей Троцюк,Эдуард Илоян,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Виталий Шляппо,Константин Эрнст,Юлия Пересильд,Бакур Бакурадзе,Милош Бикович,Дмитрий Рогозин,Владимир Машков,
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