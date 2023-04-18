Исторический фильм "Жанна Дюбарри" с Деппом покажут в России

В Россию привезут фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля "Жанна Дюбарри". Одной из причин послужило, что среди продюсеров картины есть наши соотечественники.

Фото: Российская газета Российская газета

"Жанна Дюбарри" - картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions и кинокомпании Russian World Vision. Продюсеры фильма - Паскаль Кошето и Грегуар Сорла ("Тебя никогда здесь не было", "Братья Систерс"), Константин Елкин ("Артек. Большое путешествие", "Красный Призрак") и Джонни Депп. То есть с российской стороны к производству проекта присоединились Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатр Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ.

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В фильме рассказывается история о жизни, взлете и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актера первой крупной ролью за последние три года. А образ самой Жанны Дюбарри в фильме воплотила автор картины Майвенн, она же - режиссер и соавтор сценария.

"Жанна Дюбарри" - это шестая полнометражная и самая амбициозная постановка Майвенн на сегодняшний день. Предыдущие ее работы были отмечены наградами на престижных кинофестивалях: картина "Полисс" (2011) получила Приз жюри Каннского кинофестиваля 2011 года, "Мой Король" завоевал приз за лучшую женскую роль (Эмманюэль Берко) в Каннах в 2015 году, а полуавтобиографический труд "ДНК" был номинирован в четырех категориях на кинопремии "Сезар" 2021 года. И теперь картина "Жанна Дюбарри" открывает Каннский фестиваль.

Идея создания картины полностью принадлежала Майвенн, в чем ее поддержал продюсер Паскаль Кошето. По словам Майвенн, жизнь и судьба Жанны Дюбарри в чем-то перекликается с ее собственной жизнью и очень ей близка. Сама Майвенн попала в творческую среду в юном возрасте: с 16 лет она состояла в отношениях с Люком Бессоном, от которого родила дочь Шанну, снималась в его фильмах "Леон" и "Пятый элемент" (Дива Плавалагуна).

Приступая к работе над сценарием фильма, Майвенн сразу видела в главной роли Джонни Деппа и настаивала на его участии. После многочасовой встречи между Деппом и Майвенн его участие было подтверждено, и это решение поддержали продюсеры. "Жанна Дюбарри" станет триумфальным возвращением актера на большие экраны по всему миру после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

Несмотря на то, что Джонни Депп прекрасно говорит на французском, так как много лет прожил во Франции, готовясь к своей роли, он проводил многочасовые занятия, чтобы добиться идеального акцента. Помимо Джонни Деппа и Майвенн, в фильме снялись Пьер Ришар, Бенджамен Лаверн, Мелвил Пупо, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори, Индия Хэйр и другие.

Съемки фильма проходили с июля по октябрь 2022 года во Франции. Одной из локаций стал дворцово-парковый ансамбль Версаль, который специально для съемок закрывался на несколько дней.

Прямая речь

Продюсер Константин Елкин рассказал о работе над картиной, и читатели "РГ" прочитают его слова первыми - цитата и релиз были предоставлены нашему изданию ранее, чем остальным:

"Мы были очень рады получить предложение от наших партнеров из Франции, компании Why Not Productions, поработать с этим проектом. Мы давно сотрудничаем с компанией Wild Bunch International и, узнав о том, что они будут заниматься международными продажами фильма, мы поняли, что участие в производстве - это отличная возможность присоединиться к команде мастеров своего дела и создать удивительно интересный, масштабный проект, который увидит огромное количество зрителей по всему миру, - рассказывает Константин Елкин. - Ранее наша компания показывала российской аудитории такие знаковые картины, как "Дом, который построил Джек", "Капернаум", "Тебя никогда здесь не было", "Корсаж", но это всегда были готовые фильмы, которые мы закупали для проката в России и странах СНГ.

С проектом "Жанна Дюбарри" нам удалось поработать на стадии его создания, что стало для нас потрясающе интересным опытом. Сотрудничество по производству стало возможным благодаря нашим партнерам и друзьям, продюсерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс, которые имеют большой опыт продюсирования международных проектов. У Светланы, Юлии и Нелли было эксклюзивное право представлять проект на территории России. Они являются экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма "Жанна Дюбарри".