В Волгограде прошли съемки фильма о трагедии в Хатыни

Волгоград стал одним из 11 регионов России, где снимаются художественные новеллы документального фильма «неЗабытые» о малоизвестных героях и их подвигах в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

– Это социально значимый проект продюсерского центра «Инсайт Люди», – говорит продюсер фильма Мария Бугреева. – Он осуществляется силами блогерских команд разных городов страны. Описанные в сценарии резидентами продюсерского центра события поведают о людях, переживших в годы войны страшные удары судьбы. Это лента о стойкости русской души, о жертвенности, силе духа и настоящем подвиге. Эти реальные истории передавались из поколения в поколение, но практически не предавались медийной огласке.

Видео дня

Проект «неЗабытые» активно поддержан администрациями городов, где проходят съемки, региональными управлениями МЧС, государственными архивами, библиотеками и членами поисковых отрядов.

Съемки отдельных частей будущего 60-минутного фильма уже прошли в Магасе, Томске, Москве, Улан-Удэ и Омске. После Волгограда они продолжатся в Старом Осколе, Белгороде, Владивостоке, Вологде и в Ленинградской области.

В Красноармейском районе Волгограда 17 апреля снималась реальная история страшной судьбы жителей белорусской деревни Хатынь. Главные герои фильма – дед и три его внука, которые оказались в центре чудовищной трагедии, давшей название этой части будущей картины – «Хатынь. Преступление без срока давности». Трое малышей сумели спрятаться от немцев и вместе с дедом спасти свои жизни.

Белорусская деревня Хатынь вместе со всеми ее жителями 22 марта 1943 года была уничтожена немецким карательным отрядом и батальоном СС из мести за убийство партизанами нескольких фашистов. В тот день 149 жителей Хатыни, в числе которых оказалось 75 детей, были сожжены заживо и расстреляны.

Журналистам «Волгоградской правды» довелось поприсутствовать на съемках реконструкции того страшного злодеяния фашистов: как они сгоняли жителей Хатыни в сарай, потом закрыли его, обложили соломой, облили бензином и подожгли…

Исторические документы свидетельствуют: деревянный сарай быстро загорелся. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, задыхаясь, люди бросились бежать; но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов, автоматов и винтовок. Стрельба прекратилась лишь тогда, когда затихли крики и стоны и обвалилась крыша сарая.

В съемках этой волнующей истории, которая на экране будет рассказана за 5 минут, принимали участие около 40 местных жителей – блогеры, рядовые волгоградцы и жители Волжского, а также члены военно-исторического клуба «Пехотинец», которые исполняли роли немцев и их несчастных жертв – жителей Хатыни. Только в роли деда снялся профессиональный актер из Молодежного театра – заслуженный артист России Валерий Краснов.

Съемки этой пятиминутной новеллы часового фильма начались, как и в большом кинематографе, с ритуального разбития продюсером проекта о колесо машины знаковой тарелки как залога успешной работы всего коллектива. Она разлетелась на мелкие кусочки, и все радостно похлопали в ладоши: съемочный вечер обещал быть хорошим.

Артисты облачились в костюмы, загримировались, и на съемочной площадке началась репетиция. Режиссер-постановщик фильма Мурад Рагимов и его заместитель по массовке Дато Изория – оба известные волгоградские блогеры – объяснили артистам стоящую перед ними задачу, уточнили все мизансцены и начали первый прогон главной картины – на нем жителей деревни фашисты сгоняют в зловещий сарай. Его декорация была создана в живописном местечке на отрогах Ергенинских гор близ лагеря «Орленок».

Колонна женщин, детей и стариков под охраной вооруженных немецких солдат и полицаев, которые на репетиции были еще без собак-овчарок, двинулась с возвышенности вниз в сторону сарая, в который конвоиры их и заталкивали.

Артисты добросовестно исполняли все, что от них требовалось, но на их лицах не было страха от того, что происходит по сценарию. Режиссер объяснил артистам все недостатки сыгранной сцены и объявил второй пробный дубль.

Колонна, изображающая несчастных людей, снова начала печальное движение, немцы стали громче подгонять их зловещими окриками и подталкивать беспомощных стариков прикладами винтовок и автоматов. Стоявший у сарая фашист вдруг неожиданно для всех произвел из винтовки выстрел вверх, и картина трагедии на репетиции враз преобразилась: дети заплакали, женщины закричали и запричитали, на лицах и взрослых, и малышей отразился весь ужас переживаемого момента и даже слезы… Режиссер и его помощник по массовке этим дублем были довольны. Но заставили артистов пройти эту сцену еще не один раз.

– До этого как блогер я снимал юмористические фильмы, а сегодня у нас очень серьезная работа, – говорит режиссер-постановщик Мурад Рагимов (на снимке – справа). – Мы снимаем уже художественное кино. К сегодняшнему дню мы готовились целый месяц: искали место съемки, актеров, массовку, готовили декорации и реквизит…

– И где нашли артистов?

– В Волгограде и Волжском. У нас много талантливых и инициативных людей. Мы бросили клич, и откликнулось большое количество людей, которые захотели поучаствовать в этом проекте не только сами, но и со своими детьми…

– Довольны ли постановщики прошедшими репетициями?

– Довольны, вполне. Мамаши играют хорошо, детям надо немножко добавить слез и можно будет снимать, – говорит помощник режиссера по массовке Дато Изория (на снимке – слева). – Работа над этим фильмом не только для меня, но и для всей нашей съемочной группы – большая ответственность, это наша дань памяти поколению фронтовиков, которые защитили нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы снятый нами фильм получился хорошим и стал достойным отражением тех печальных событий, которые произошли в белорусской Хатыни в сорок третьем году.