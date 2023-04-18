Какие фильмы выходят на экраны 20 апреля

В четверг, 20 апреля, в российский прокат выходит первый художественный фильм, частично снятый на Международной космической станции, — «Вызов».

Фото: Кадр из фильма «Вызов» Кадр из фильма «Вызов»

Кроме того, на больших экранах покажут приключенческую ленту о дружбе девочки-подростка и коня «Спирит» и криминальный боевик «Мизантроп» с Шейлин Вудли в главной роли.

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Любителей пощекотать себе нервы может заинтересовать фильм ужасов «Гремлины: Хранители леса», основанный на европейском фольклоре.

«Вызов»

Картина Клима Шипенко («Текст», «Холоп», «Тест на беременность 2») уникальна тем, что её частично снимали на борту Международной космической станции в течение 12 суток. В космос отправился экипаж, в который вошли сам постановщик, исполнительница главной роли Юлия Пересильд и космонавт-испытатель Герой России Антон Шкаплеров. Во время съёмок на МКС постановщик взял на себя обязанности не только режиссёра, но и оператора, а также гримёра.

В центре сюжета — история торакального хирурга Евгении, которая ради спасения жизни российского космонавта, пострадавшего в результате несчастного случая на орбите, должна экстренно отправиться на МКС и провести операцию в условиях невесомости.

«Вызов» — фильм, сильный как своим сюжетом, так и блистательным актёрским составом. Наряду с Пересильд роли в картине исполнили такие актёры, как Милош Бикович, Владимир Машков и Елена Валюшкина.

«Главное открытие, которое я сделал благодаря съёмкам: можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе. Конечно, нашему полёту предшествовала долгая подготовка со многими специалистами, но на МКС над «Вызовом» работала команда из пяти человек: я, Юля и трое космонавтов», — цитирует Шипенко «Кинопоиск».

«Гремлины: Хранители леса» (Unwelcome)

Молодая супружеская пара (Ханна Джон-Кэймен и Дуглас Бут) в ожидании ребёнка переезжает подальше от шумного мегаполиса в частный дом в ирландской глубинке, доставшийся им в наследство. Местные рассказывают городским, что для спокойной жизни необходимо каждый вечер оставлять «кровавое подношение» для неких таинственных существ, живущих в окрестных лесах, иначе беды не миновать. Однажды главная героиня забывает о странной обязанности и запускает цепочку жутких и кровавых событий.

Российскому зрителю не стоит обманываться громким названием: к забавно-жутковатым монстрикам Спилберга здешние хранители леса отношения не имеют. Корни их происхождения лежат в кельтских легендах о гоблинах в красных шапках, славящихся своим недобрым нравом и людоедскими привычками.

«Что меня восхищает при чтении ирландских народных сказок, так это присущий им элемент мрачности; от них веет скорее ужасом, чем нежностью или слащавостью. Этот фильм воспринимается как сказка братьев Гримм для взрослых, и именно таким я его себе и представлял», — цитирует режиссёра Джона Райта horrorobsessive.com.

«Спирит» (Silverstar)

Приключенческая лента Диде ин'т Вельда «Спирит» посвящена истории дружбы юной Эсми и коня по кличке Silverstar (в русской адаптации — Спирит). Однажды утром девочка обнаруживает на лужайке перед домом скакуна, который спасся из горящей конюшни, и начинает о нём заботиться.

Картина нидерландского производства следует канонам фильмов для детей о дружбе с животными, поневоле вызывая ассоциации с «Флиппером», «Освободите Вилли» и им подобным. «Спирит» — продолжение картины 2019 года «Белая звезда», сюжет которой вращался вокруг наездницы Меган и её лошади Белой Звезды (Спирит, в свою очередь, её подросший жеребёнок). Актриса Бритт Деккер, исполнившая роль в первой части, также появляется в продолжении.

«Мизантроп» (To Catch a Killer)