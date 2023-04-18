Эванс сообщил о камео актеров из Marvel в фильме "Без ответа"

Актер Крис Эванс в эфире шоу Good Morning America сообщил, что актеры из проектов киностудии Marvel появятся в грядущем фильме "Без ответа".

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Эванс отметил, что несколько его коллег по Marvel сыграют камео в экшен-комедии. Актер не назвал конкретных имен.

Премьера "Без ответа" состоится уже 21 апреля на стриминг-сервисе Apple TV+.

Фильм "Без ответа" рассказывает о свидании Коула (Крис Эванс) и Сэди (Ана де Армас). После совместного времяпровождения парень влюбляется в девушку, однако она бесследно исчезает. Он намерен найти возлюбленную, ради чего едет в другую страну. После этого выясняется, что Сэди - секретный агент. Теперь вместе с Коулом ей предстоит отправиться на миссию по спасению мира.

Ранее Крис Эванс признался, что считает "не совсем правильным" возвращение к роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. Актер заявил, что к роли Стива Роджерса возвращаться не намерен - после событий фильма "Мстители: Финал" мантию Капитана Америки надел Сэм Уилсон.