В сети вышел новый трейлер хоррора «Бугимен»

Увидеть ролик можно на YouTube-канале студии. Фильм основан на рассказе Стивена Кинга.

Премьера «Бугимена» состоится 2 июня. В фильме расскажут историю двух сестёр, у которых недавно умерла мать.

Их отец Уилл работает терапевтом. Он пребывает в большой депрессии и не оказывает дочерям должной поддержки.

В один из дней к ним домой приходит отчаявшийся пациент. Он оставляет в их жилище сущность, которая питается страданиями.