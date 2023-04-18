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В сети вышел новый трейлер хоррора «Бугимен»

Увидеть ролик можно на YouTube-канале студии. Фильм основан на рассказе Стивена Кинга.

Премьера «Бугимена» состоится 2 июня. В фильме расскажут историю двух сестёр, у которых недавно умерла мать.

Их отец Уилл работает терапевтом. Он пребывает в большой депрессии и не оказывает дочерям должной поддержки.

В один из дней к ним домой приходит отчаявшийся пациент. Он оставляет в их жилище сущность, которая питается страданиями.

Роли в фильме исполнили Вивьен Лира Блэр, Софи Тэтчер, Крис Мессина и другие.

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