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Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» вышел в онлайне

18 апреля картина «Человек-муравей и Оса: Квантомания» добралась до цифровых сервисов спустя два месяца после старта проката. Фильм можно приобрести для просмотра в маркетплейсе Amazon, а уже 16 мая лента доберётся и до носителей Blu-ray.

«Человек-муравей» — самый большой провал Marvel за последние годы. Третий фильм о Скотте Лэнге собрал меньше первых двух (всего $ 474 млн), а отзывы были даже хуже, чем у «Тора: Любовь и гром». В основном зрители ругают проходной сюжет, плохую графику и другие типичные проблемы фильмов студии.

Ближайшим релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна. Это будет финальная история всей команды супергероев — премьера картины состоится 3 мая по всему миру. До России лента официально не доберётся.

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