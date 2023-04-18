Фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» вышел в онлайне

18 апреля картина «Человек-муравей и Оса: Квантомания» добралась до цифровых сервисов спустя два месяца после старта проката. Фильм можно приобрести для просмотра в маркетплейсе Amazon, а уже 16 мая лента доберётся и до носителей Blu-ray.

«Человек-муравей» — самый большой провал Marvel за последние годы. Третий фильм о Скотте Лэнге собрал меньше первых двух (всего $ 474 млн), а отзывы были даже хуже, чем у «Тора: Любовь и гром». В основном зрители ругают проходной сюжет, плохую графику и другие типичные проблемы фильмов студии.