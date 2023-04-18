Фильм Итана Коэна Drive-Away Dolls выйдет осенью

Стало известно, что Итан Коэн без особого шума снял фильм Drive-Away Dolls со звездным составом. Картина выйдет уже в сентябре 2023 года.

Сюжет рассказывает о девушках, которые отправились в путешествие в Таллахасси после неудачного расставания одной из них. В пути знакомятся с группой не самых успешных мелких преступников и дела идут наперекосяк у всех.