$81.63+0.1289.66-0.50
2 часа назад

Фильм Итана Коэна Drive-Away Dolls выйдет осенью

Российская Газета

Стало известно, что Итан Коэн без особого шума снял фильм Drive-Away Dolls со звездным составом. Картина выйдет уже в сентябре 2023 года.

Фильм Итана Коэна Drive-Away Dolls выйдет осенью
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Режиссер также написал сценарий в соавторстве с Тришей Кук (Don't Mess with Texas), сообщает Deadline. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Маргарет Куэлли, Джеральдин Вишванатан ("Чудотворцы").

Сюжет рассказывает о девушках, которые отправились в путешествие в Таллахасси после неудачного расставания одной из них. В пути знакомятся с группой не самых успешных мелких преступников и дела идут наперекосяк у всех.

Фильмы,Чудотворец,Маргарет Куэлли,Педро Паскаль,Итан Коэн,Мэтт Дэймон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий