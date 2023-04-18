Марго Робби вернулась к дополнительным съемкам сцен для "Барби"

Для фильма "Барби" Греты Гервиг потребовалось доснять дополнительные сцены, так что исполнительница главной роли Марго Робби вернулась к яркому образу. Фотографии с досъемок появились в Сети и на них, не видно Кена (Райан Гослинг), зато на героине - ярко-розовые брюки-клеш и ковбойская шляпа.