Марго Робби вернулась к дополнительным съемкам сцен для "Барби"
Для фильма "Барби" Греты Гервиг потребовалось доснять дополнительные сцены, так что исполнительница главной роли Марго Робби вернулась к яркому образу. Фотографии с досъемок появились в Сети и на них, не видно Кена (Райан Гослинг), зато на героине - ярко-розовые брюки-клеш и ковбойская шляпа.
У картины уже есть трейлер, а также главный пост и целая тонна персонажных. Можно даже сделать свой собственный на специальном сайте.
Премьера картины - 21 июля, в ролях - Дуа Липа, Эмма Маккей, Хари Неф, Симу Лю, Шути Гатва, Майкл Сера, Уилл Феррел, Хелен Миррен, Александра Шипп, Кейт МакКиннон, Америка Феррера, Ри Перлман.