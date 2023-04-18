Объявлено о старте предпроизводства фильма «Супермен: Наследие»

Продюсер заявил, что в ближайшее время стартует разработка костюмов, создание декораций и запуск других важных для будущих съёмок процессов. Кроме того, Ганн выложил фотографию с первой страницей сценария будущей картины.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года. В ближайшее время Warner Bros. Discovery начнёт поиск актёра на главную роль — несмотря на все слухи, кастинг ещё не начался.