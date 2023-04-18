10 режиссеров, которые стали знаменитыми с первого же фильма

Обычно режиссеров к их первой успешной работе ведет долгий путь. Терпя неудачи, они постепенно совершенствуют навыки и формируют собственный стиль.

© Кадр из фильма «Бешеные псы»

Но есть такие, кому удалось проявить себя сразу и проснуться знаменитыми на следующий день после премьеры первого большого фильма.

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Мы собрали несколько таких везунчиков и рассказываем о разных, порой извилистых путях знаменитых режиссеров к своему первому полнометражному фильму.

Мартин МакДона, «Залечь на дно в Брюгге», 2007

Начинающий наемный убийца Рэй серьезно облажался во время задания, и разгневанный босс ссылает его с напарником Кеном в никому не известный бельгийский городишко Брюгге. Кен в восторге от прекрасно сохранившейся средневековой архитектуры города и с удовольствием изучает местные достопримечательности. А разгильдяй Рэй отчаянно скучает в этой дыре. В поисках хоть каких-то развлечений он знакомится с очаровательной наркодилершей Хлои. А дальше всё снова выходит из-под контроля.

Режиссер Мартин МакДона запомнился публике еще до полнометражного дебюта, когда в 2006 году получил «Оскар» за короткометражный фильм «Шестизарядный». Неудивительно, что после этого успеха начинающий режиссер смог пригласить в свой первый фильм довольно известных актеров — Колина Фаррелла , Рэйфа Файнса и Брендана Глисона. Вместе они сделали отличную трагикомедию, о чем свидетельствуют номинация на «Оскар», награда Британской академии за лучший сценарий и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Впоследствии режиссер доказал, что это не было случайной удачей, сняв криминальную комедию «Семь психопатов» и оскароносную драму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» .

Пит Доктер, «Корпорация монстров», 2001

В городе Монстрополисе живут чудовища, которые, честно говоря, боятся людей. Но электроэнергия для города добывается в человеческом мире: у монстров есть специальные двери-порталы, куда заходят обученные страшилы, пугают детей и заряжают батареи энергией этого ужаса. Один из самых успешных из них — Джеймс П. Салливан — работает в паре со смешным монстриком Майком. Однажды по неосторожности Салли в мир монстров проникает человеческая девочка, а, как известно, люди — разносчики страшной заразы. Если об этом станет известно, завод могут закрыть, а Салли и Майка изолировать. Поэтому друзья должны срочно придумать, как успеть вернуть ребенка назад до того, как случится непоправимое.

Пит Доктер уже имел опыт работы со студией Pixar, когда принялся за «Корпорацию монстров». Он был в числе авторов «Истории игрушек» , первого полнометражного компьютерного мультфильма студии, и даже номинировался за эту работу на «Оскар» в составе команды сценаристов. Когда студия Pixar взялась за «Корпорацию», Доктера назначили режиссером, и этот первый опыт оказался успешным. Фильм полюбился и взрослым, и детям, был тепло принят кинокритикой, номинировался на «Оскар» как лучший анимационный фильм и неизменно входит в топ-250 лучших фильмов по версии IMDb.

Все три последующих полнометражных фильма режиссера получили «Оскары»: «Вверх» , «Головоломка» и «Душа» .

Алехандро Гонсалес Иньярриту «Сука-любовь», 2000

Одной аварией объединены три истории жителей Мехико. Герой первой — Октавио — влюблен в жену своего брата Сусанну, мечтает с ней сбежать и жить долго и счастливо. Чтобы заработать на эту мечту, Октавио участвует в собачьих боях со своим псом-чемпионом Кофи. В другом сюжете успешная фотомодель Валерия получает в аварии серьезные травмы и вынуждена надолго осесть дома со спицами в ноге. Компанию ей составляет любимый песик Ричи, который, прыгнув в дыру в полу, попадает в ловушку. Как достать питомца, не разворотив всю квартиру, непонятно. Третий сюжет — о бывшем повстанце Эль Чиво, который похож на бомжа и везде ходит в сопровождении прикормленных собак. В один прекрасный день Эль Чиво получает заказ на убийство и нехотя приступает к работе.

Дебютный фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту собрал в 2000–2002 годах все возможные награды в Мексике, а потом был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший фильм на иностранном языке. В итоге получил награду Британской академии, а «Оскар» ушел картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Сейчас Иньярриту — обладатель пяти «Оскаров»: три за «Бёрдмэна» и по одному за «Выжившего» и «Плоть и песок».

Гай Ричи «Карты, деньги, два ствола», 1998

Четверо друзей планируют выиграть кучу денег на карточной игре против компании довольно мутных ребят. Парни сообща наскребают 100 тысяч — минимальную сумму для входа в игру. Эдди, как самый опытный, отправляется в подпольный клуб и ведет игру отлично, но бандит Гарри следит за его картами при помощи видеокамеры, а значит, судьба партии предрешена. Теперь он и его друзья должны кругленькую сумму негодяю, который долгов не прощает. Чтобы добыть денег, Эдди, Том, Мыло и Бекон придумывают ограбить бандитов, которые, в свою очередь, собираются ограбить наркоторговцев: до них дошел слух, что вечно обкуренные производители травки не закрывают дверь в свой притон.

Спонсором дебютного полнометражного фильма Гая Ричи стала Труди Стайлер, жена Стинга. До этого он в основном снимал ролики для рекламы. После премьеры кинокритики приняли фильм достаточно скептически, сгоряча посчитав его подражанием Квентину Тарантино.

Тем не менее «Карты, деньги, два ствола» заработали в прокате огромные по меркам Великобритании деньги, быстро вышли в международный прокат и многие годы держатся в топах лучших фильмов мира. А Гай Ричи с тех пор докинул в копилку своих достижений такие картины, как «Большой куш» , «Джентльмены» , «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».

Квентин Тарантино «Бешеные псы», 1991

Шестеро бандитов ограбили ювелирный магазин. Но их план, казавшийся безупречным, дал сбой: негодяев ждала полиция, и с места преступления пришлось экстренно ретироваться. Разбежавшиеся в разные стороны бандиты теперь съезжаются к заранее выбранному для встречи заброшенному складу. Один из них истекает кровью, ему срочно нужен врач, но никто не спешит искать доктора, выжившие пытаются разобраться, кто предатель. К тому же вот-вот должен приехать заказчик грабежа, и он очень зол.

Режиссер Квентин Тарантино написал сценарий для «Бешеных псов» буквально за две-три недели с расчетом на очень скромный бюджет — деньги, полученные за продажу сценариев к фильмам «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы». Он мечтал снять фильм самостоятельно, пусть даже без спонсоров, именно поэтому почти всё действие картины происходит в одной локации.

Сразу после премьеры на фестивале «Сандэнс» о новом режиссере заговорили, ему присудили много региональных наград, фильм быстро стал культовым, а у Тарантино появились деньги на новые съемки.

Стивен Содерберг «Секс, ложь и видео», 1989

Энн и Джон женаты не так давно и похожи на счастливую семейную пару, но из их жизни полностью исчез секс. Энн избегает даже прикосновений мужа и уверена, что значимость секса сильно преувеличивают. Джон тем временем отводит душу с ее сестрой Синтией. Однажды к супругам приезжает в гости давний друг Джона Грэм, и оказывается, что у Энн с ним больше тем для беседы, чем у Джона. Но это до тех пор, пока Энн не узнает о странном хобби гостя: парень берет у женщин, с которыми знакомится, интервью о сексе. Записи этих разговоров — единственное, что может его возбудить. Консервативная Энн не может принять такие аберрации. А Грэм, напротив, уверен в том, что на фоне их семейных проблем он выглядит даже более-менее нормальным.

Режиссер Стивен Содерберг снял свой полнометражный дебютный фильм с молодыми, еще никому толком не известными актерами за 1,2 миллиона долларов. Сам написал сценарий, сам монтировал фильм. И в 1989 году поразил искушенную публику в Каннах, получил три премии, в том числе главную, и собрал в прокате сумму, в 20 раз превышающую бюджет кино. Кроме того, фильм был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий, на «Золотой глобус» за женские роли и сценарий и на BAFTA за лучшую женскую роль второго плана и сценарий.

Сейчас «Секс, ложь и видео» числится в Национальном реестре фильмов США, отобранных для хранения в Библиотеке Конгресса. А Стивен Содерберг — автор многих замечательных работ: «11 друзей Оушена» (а также 12 и 13), «Эрин Брокович» , «Траффик», «Царь горы», «Побочный эффект».

Дэвид Линч «Голова-ластик», 1977

Генри живет в нереалистично мрачном городе, работает в типографии и встречается с девушкой Мэри. Недавно она куда-то пропадала, а теперь зовет его в гости на ужин с родителями. Там Генри узнает, что Мэри родила от него недоношенного ребенка. Родители настаивают на свадьбе и на том, чтобы малыша, не очень похожего на человека, забрали из больницы. Генри и Мэри некоторое время живут вместе и растят непонятное существо, а потом жена теряет терпение и уходит к родителям, оставляя мужа в одиночку воспитывать странного ребенка.

Если Квентин Тарантино все-таки нашел спонсоров для своего дебюта, то Дэвид Линч снимал исключительно на собственные средства — с бюджетом в 100 тысяч долларов. Поэтому «Голова-ластик» создавалась на протяжении пяти лет с большими перерывами, зато кассовые сборы были однозначно успешными, ведь по итогам проката фильм заработал 7 миллионов. Жуткая картина получила восторженные отзывы кинокритиков и быстро стала классикой.

Сейчас копия фильма хранится в Национальном реестре. Ну а Дэвид Линч впоследствии не изменял своей любви к сюрреализму и снял еще много работ, взрывающих мозг: «Человек-слон», «Синий бархат» , «Твин Пикс» , «Простая история», «Малхолланд Драйв».

Андрей Тарковский «Иваново детство», 1962

Великая Отечественная война. На одной стороне реки стоят немцы, на другой — советские солдаты. На заставе советские часовые ловят 12-летнего паренька, пришедшего с реки, и отводят к командиру, потому что ни с кем больше мальчишка говорить не хочет. Выясняется, что зовут его Иваном, вернулся он с разведки в тылу врага и принес ценнейшие сведения, а опекает его в соседнем полку командир Холин. Вернувшегося с задания мальчика Холин хочет отправить подальше от войны в Суворовское училище, но тот активно сопротивляется. Иван потерял на войне всю семью и теперь одержим идеей мести. Лишь во сне он видит свое мирное детство, маму и сестренку.

Первый полнометражный фильм Андрея Тарковского был снят на остатки средств от неудачной постановки другого режиссера. От первой версии остался лишь сценарий, доработанный Тарковским и Андреем Кончаловским.

Картина оказалась успешной в советском прокате, получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 1962 году и оказала влияние на многих режиссеров. Не только современников Тарковского, но и, например, Эмира Кустурицу, Джима Джармуша и Алехандро Гонсалеса Иньярриту , которые цитируют сцены из «Иванова детства» в своих фильмах.

Не меньшее влияние на артхаусное кино всего мира оказали и последующие картины художника: «Андрей Рублев», «Сталкер» , «Зеркало» , «Ностальгия» , «Солярис».

Сергей Бондарчук «Судьба человека», 1959

Бывший солдат Андрей Соколов рассказывает случайному попутчику историю своей жизни. Как воевал в Гражданскую войну, пережил голод, встретил свою будущую жену. Как у них родилось трое детей и старший сын отлично успевал в математике. Потом началась война, и Андрей ушел на фронт, там водил грузовик, но вскоре получил контузию и попал в плен к немцам. Под расстрел не угодил, но в концлагере застрял надолго.

Фильм по мотивам рассказа Михаила Шолохова стал дебютным для Сергея Бондарчука как режиссера. Он сам исполнил главную роль в «Судьбе человека», но это была далеко не первая его актерская работа. К этому времени он уже успел запомниться зрителям по фильмам «Корабли штурмуют бастионы», «Неоконченная повесть» , «Отелло» , «Попрыгунья». Однако снятый им самим фильм оказался гораздо весомее того, что он делал прежде, и сейчас остается одной из важнейших картин о войне и человеке в ней.

В 1959 году он получил главный приз на Московском кинофестивале. Уже через шесть лет вышла первая часть его знаменитого мини-сериала «Война и мир» («Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году), а в 1975-м — «Они сражались за Родину» .

Орсон Уэллс «Гражданин Кейн», 1941

После смерти миллиардера-медиамагната Чарльза Кейна журналист Томпсон получает задание — разгадать смысл последних слов покойного. Перед смертью тот произнес загадочную фразу: «Розовый бутон». Журналист начинает расследование, беседуя с разными людьми, которые знали Кейна и были близки к нему. Он узнает о том, что богатство свалилось на Чарльза еще в детстве внезапно: казавшийся безнадежным золотой рудник его матери вдруг начал приносить прибыль. Чтобы парень вырос готовым к богатой жизни и ответственности, мама отсылала его на воспитание к банкиру. По достижении совершеннолетия Чарльз получил доступ к своим богатствам и заявил, что хочет издавать газету. У молодого и обаятельного богача прекрасные идеи и широкая душа.

Режиссеру Орсону Уэллсу было всего 26 лет, когда вышел фильм, который он написал как сценарист, снял как режиссер и в котором сыграл главную роль. К этому времени Уэллс был уже известным театральным режиссером и, когда студия заказала ему фильм, потребовал полной творческой свободы. В итоге кинокомпания RKO Radio Pictures получила великолепный фильм, вот уже много лет неизменно занимающий высшие строчки в списках главных фильмов Голливуда.