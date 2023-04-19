Россияне холодно встретили новый трейлер «Ста лет тому вперед»

Пользователи YouTube подвергли критике новый трейлер фильма «Сто лет тому вперед». Свое негодование они выразили в комментариях под роликом.

Картина снята на основе одноименного произведения писателя Кира Булычева из цикла «Приключения Алисы». Советский режиссер Павел Арсенов в 1985-м году уже выпустил экранизацию его книги, которая стала телевизионным хитом. Комментаторы просят «убрать руки» от классики и отменить премьеру «Ста лет тому вперед».

«Это будет топ в разборах Бэдкомедиана», — отметил один из пользователей.