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Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы

Издание IndieWire изучило множество интервью с Квентином Тарантино, чтобы выяснить, какие фильмы не любит именитый режиссёр. Итоговый список состоит из 21 фильма и сериала, а также всей киновселенной Marvel, которую постановщик считает за один большой кинокомикс.

Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы
© Чемпионат.com

В топ худших фильмов режиссёра попали многие популярные среди зрителей картины, включая «День сурка» с Биллом Мюрреем, вторую и третью «Матрицы» с Киану Ривзом и даже первый «Крик». Кроме того, Тарантино не оценил сериал «Настоящий детектив», который показался ему очень скучным.

23 фильма, которые не нравятся Квентину Тарантино:

Ранее Квентин Тарантино объяснил, почему не снимает постельные сцены в своих фильмах.

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