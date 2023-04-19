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Новый фильм про Карла Лагерфельда раскроет тайные факты его биографии

Готовы к новым и откровенным подробностям о легендах модной индустрии? 26 апреля канал BBC представит поклонникам документальный фильм, посвящённый судьбе Карла Лагерфельда. Пристальное внимание в проекте «Таинственный мистер Лагерфельд» будет уделено наследству дизайнера. После его внезапной кончины в 2019 году состояние, которое оценивается в $187 млн, так и не было распределено.

Новый фильм про Карла Лагерфельда раскроет тайны его биографии
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Всё дело в том, что прямых наследников у модельера не было и поговаривали, что он оставил капитал любимой голубоглазой кошке Шупетт. Однако куда ж без инсайтов, ведь друг дизайнера Батист Джабикони признался создателям фильма, что именно он занимает вершину в списке наследников. Как оказалось, Карл и вовсе планировал его усыновить, но бюрократические проблемы не дали намерениям дизайнера осуществиться.

Батист Джабикони и модельер Карл Лагерфельд позируют после показа Chanel в рамках Недели женской моды в Париже Осень/Зима 2015/2016 10 марта, 2015 год, Париж, Франция

Сейчас квартира великого кутюрье в Париже опечатана, а юристы уже долгие годы ведут переговоры о разделе имущества. Нас ждут откровения многих людей из его ближайшего окружения, которые до ухода Лагерфельда оставались в тени.

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