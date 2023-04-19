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Опубликованы персональные постеры с героями «Форсажа 10»

Незадолго до выхода десятой части фильма «Форсаж» были представлены персональные постеры с главными персонажами предстоящей картины.

Опубликованы персональные постеры с героями «Форсажа 10»
© Чемпионат.com

В числе них оказались герои Джорданы Брюстер, Скотта Иствуда и других актёров «Форсажа 10» — при этом главные лица франшизы, в том числе Доминик Торетто (Вин Дизель) и узнаваемые лица представлены не были.

Предполагается, что «Форсаж 10» станет предпоследней номерной частью франшизы о нелегальных гонках на автомобилях.

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Премьера фильма состоится 17 мая 2023 года.

Ранее лента получила возрастной рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен). Причиной стало наличие в экшене сцен с насилием, а также ненормативной лексики и сцен, «наводящих на определённые мысли».

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