Опубликованы персональные постеры с героями «Форсажа 10»

Незадолго до выхода десятой части фильма «Форсаж» были представлены персональные постеры с главными персонажами предстоящей картины.

© Чемпионат.com

В числе них оказались герои Джорданы Брюстер, Скотта Иствуда и других актёров «Форсажа 10» — при этом главные лица франшизы, в том числе Доминик Торетто (Вин Дизель) и узнаваемые лица представлены не были.

Предполагается, что «Форсаж 10» станет предпоследней номерной частью франшизы о нелегальных гонках на автомобилях.

Чемпионат.com

Чемпионат.com

Чемпионат.com

Чемпионат.com

Премьера фильма состоится 17 мая 2023 года.