Назван хронометраж фильма «Убийцы цветочной луны»

Предстоящий фильм культового режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», который будет представлен на Каннском кинофестивале в следующем месяце, будет длиться 3 часа 26 минут. Об этом пишет издание Deadline.

Лента с участием Леонардо Ди Каприо оказалась короче «Ирландца» Скорсезе на четыре минуты — более продолжительная картина Скорсезе длится ровно 3,5 часа. Таким образом, лента станет самым длинным фильмом в карьере оскароносного актёра.

Основанный на научно-популярной книге Дэвида Гранна триллер и вестерн будет впервые показан на фестивале в Каннах в конце мая. В октябре фильм выйдет в прокат в кинотеатрах, а чуть позже релиз «Убийц цветочной луны» состоится на Apple TV+.