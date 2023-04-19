«Сэм по многим причинам является лучшим режиссёром, с которым я когда-либо работала. Никогда ещё я не чувствовала такой поддержки и уважения в творческом пространстве, никогда ещё мой вклад и мнение не ценились так высоко. Работа с Сэмом — это настоящее сотрудничество во всех отношениях, для него важнее всего не только то, что его актёры думают о работе, но и то, что чувствуем мы, исполняя её. Он нанимает людей, чьи работы он ценит, и всегда создавал атмосферу, в которой я чувствовала, что меня видят, слышат и ценят», — сказала Лили.