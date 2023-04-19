Лили-Роуз Депп соблазнительно танцует под песню Бритни Спирс в тизере драмы «Идол»
Лили-Роуз Депп готова разогреть музыкальную индустрию! HBO выпустил последний тизер к новому сериалу режиссёра Сэма Левинсона. В драме «Идол» дочь Джонни Деппа сыграет восходящую поп-артистку, которая вступает в отношения с владельцем ночного клуба в исполнении Абеля Тесфайе, извечного всему миру под псевдонимом The Weeknd. Новый трейлер начинается с того, что Джоселин позирует для фотографий в сексуальном красном нижнем белье, а на заднем плане играет песня Бритни Спирс Gimme More. Когда фотограф, говорит ей, что снимки великолепны, музыка усиливается, и кто-то спрашивает: «Когда существовала последняя по-настоящему отвратительная, отвратительная, плохая поп-девчонка?»
Согласно официальному синопсису сериала, Джослин заявит о своём законном статусе величайшей и самой сексуальной поп-звезды Америки несмотря на нервный срыв во время своего последнего тура. Страсть в её сердце разжигает импресарио ночного клуба с грязным прошлым по имени Тедрос, и оба героя переживают романтическое пробуждение.
В двухминутном трейлере также можно увидеть Дэна Леви, Элая Рота, Рэйчел Сеннотт и Хэнка Азарию. «Он промыл ей мозги», — предупреждает Сеннот в образе своей героини. Тизер появился спустя месяц после того, как Депп высказалась на фоне сообщений о творческих конфликтах и предполагаемой токсичности на съёмочной площадке HBO. В заявлении актриса похвалила работу режиссёра Левинсона:
«Сэм по многим причинам является лучшим режиссёром, с которым я когда-либо работала. Никогда ещё я не чувствовала такой поддержки и уважения в творческом пространстве, никогда ещё мой вклад и мнение не ценились так высоко. Работа с Сэмом — это настоящее сотрудничество во всех отношениях, для него важнее всего не только то, что его актёры думают о работе, но и то, что чувствуем мы, исполняя её. Он нанимает людей, чьи работы он ценит, и всегда создавал атмосферу, в которой я чувствовала, что меня видят, слышат и ценят», — сказала Лили.
Мировая премьера сериала состоится 4 июня и будет доступна для просмотра на стриминге Max.