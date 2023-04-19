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Премьера детективного триллера «Мизантроп» состоится в РФ 20 апреля

Премьера детективного триллера «Мизантроп» состоится в РФ 20 апреля
© FBM.ru

Во вторник 18 апреля в московском кинотеатре «КАРО 7 Атриум» состоялся пресс-показ детективного триллера «Мизантроп» (18+). Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит фильм в российский кинопрокат 20 апреля этого года.

По сюжету, в новогоднюю ночь в Балтиморе под гром фейерверков в центре города убивают 29 человек. Стрелок-маньяк не оставляет следов и в любой момент может снова выйти на охоту. У главного следователя ФБР Ламмарка нет зацепки. Он заметил потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессионализму и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Их задача – угнаться за психопатом по спирали разрушения.

В «Мизантропе» есть отсылки к некоторым известным проектам, вроде «Зодиак» (18+) и «Челюсти» (16+). А главная героиня Шейлин Вудли очень похожа на Клариссу Старлинг из «Молчания ягнят» (18+). Да и сам фильм «Мизантроп» чем-то напоминает знаменитую психологическую драму.

Съёмкой кинокартины занимался номинант на премию «Оскар» Дамиан Сифрон. Сценарий ему помог написать Джонатан Вейкхэм. Продюсерами проекта выступили Аарон Райдер, Шейлин Вудли и Стюарт Манашил. Роли в фильме исполнили Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ралф Айнесон, Джован Адепо и другие актёры.

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