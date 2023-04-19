Премьера детективного триллера «Мизантроп» состоится в РФ 20 апреля

По сюжету, в новогоднюю ночь в Балтиморе под гром фейерверков в центре города убивают 29 человек. Стрелок-маньяк не оставляет следов и в любой момент может снова выйти на охоту. У главного следователя ФБР Ламмарка нет зацепки. Он заметил потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессионализму и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Их задача – угнаться за психопатом по спирали разрушения.