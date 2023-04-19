22 апреля состоится премьера фильма «Кукольник» с Марией Мироновой в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в онлайн-кинотеатре KION.

Действие фильма разворачивается в 90-х. 13-летняя девочка Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждены переехать из города в деревню. Соне не нравятся такие перемены, однако они связаны со здоровьем Ани. Соня не нравится местным подросткам, дети обзывают девочку «городской». Агрессивно настроенные подростки закидывают скейт Сони на территорию заброшенного дома.

Именно в этом доме по легендам живет Кукольник, который крадет детей. Кукольник был ребенком, которого обижали и высмеивали другие из-за физических отличий. Мальчик стал одиноким и перебрался в театр кукол, после чего его куклы с зеркальными глазами стали приманивать детей в его дом. Аня попадает под влияние мистического Кукольника, и сестре предстоит ее спасти.