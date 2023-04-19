В Европе прошла премьера "Петрополиса" режиссера Фокина

В основу фильма лег одноименный спектакль, поставленный Фокиным в Александринке несколько лет назад по повести его сына, писателя и драматурга Кирилла Фокина. Российская премьера картины состоялась в октябре 2022 года. По словам Фокина, одна из тем фильма заключается в «необходимости изменения и обновления», к которому следовало бы стремиться.