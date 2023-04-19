В Европе прошла премьера "Петрополиса" режиссера Фокина

В Европе прошла премьера фильма "Петрополис" режиссера Фокина
В Европе прошла премьера фантастического фильма «Петрополис» российского режиссера, художественного руководителя Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерия Фокина. Об этом сообщает ТАСС.
Фильм показали в столице Венгрии Будапеште в историческом кинотеатре «Урания» в рамках Международной театральной олимпиады. Руководитель оргкомитета олимпиады Аттила Виднянский, глава венгерского Национального театра назвал включение «Петрополиса» в программу смотра естественным, поскольку Фокин — прежде всего театральный режиссер.
В основу фильма лег одноименный спектакль, поставленный Фокиным в Александринке несколько лет назад по повести его сына, писателя и драматурга Кирилла Фокина. Российская премьера картины состоялась в октябре 2022 года. По словам Фокина, одна из тем фильма заключается в «необходимости изменения и обновления», к которому следовало бы стремиться.
Фокин также представил в Венгрии к олимпиаде спектакль REX по пьесе сына.