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В Европе прошла премьера фильма "Петрополис" режиссера Фокина

В Европе прошла премьера фантастического фильма «Петрополис» российского режиссера, художественного руководителя Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерия Фокина. Об этом сообщает ТАСС.

В Европе прошла премьера "Петрополиса" режиссера Фокина
© Газета.Ru

Фильм показали в столице Венгрии Будапеште в историческом кинотеатре «Урания» в рамках Международной театральной олимпиады. Руководитель оргкомитета олимпиады Аттила Виднянский, глава венгерского Национального театра назвал включение «Петрополиса» в программу смотра естественным, поскольку Фокин — прежде всего театральный режиссер.

В основу фильма лег одноименный спектакль, поставленный Фокиным в Александринке несколько лет назад по повести его сына, писателя и драматурга Кирилла Фокина. Российская премьера картины состоялась в октябре 2022 года. По словам Фокина, одна из тем фильма заключается в «необходимости изменения и обновления», к которому следовало бы стремиться.

Фокин также представил в Венгрии к олимпиаде спектакль REX по пьесе сына.

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