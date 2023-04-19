5 самых смешных комедий с Кейт Хадсон

Американская актриса, режиссер и продюсер Кейт Хадсон дебютировала на больших экранах в фильмах «Пустынная тоска» и «Река Рикошетт» в 1998 году. В 2000 году Хадсон сыграла в картине Кэмерона Кроу «Почти знаменит». Роль сделала ее знаменитой и принесла номинацию на Оскар и победу на церемонии «Золотой глобус».

© Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

В день рождения звезды (19 апреля ей исполняется 44 года) «Рамблер» собрал лучшие комедии с участием Хадсон, которые даже самый незадавшийся день сделают чуточку лучше.

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«Почти знаменит» (2000)

Юноша Уильям Миллер волею случая становится корреспондентом авторитетного музыкального журнала «Роллинг Стоун» и отправляется по заданию редакции в турне с рок-группой «Стиллуотер». Во время поездки он влюбляется, теряет девственность, знакомится со своими кумирами, чуть не погибает в авиакатастрофе, а также попадает и в другие удивительные приключения, которые кардинально меняют его жизнь.

Кадр из фильма "Почти знаменит"

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Уморительный дуэт Кейт Хадсон и Мэттью МакКонахи в романтической комедии, которая рассказывает о журналистке Энди Андерсон, планирующей познакомиться с парнем, потом своим поведением добиться того, чтобы тот ее бросил, и написать об этом статью. На беду девушки ее выбор пал на молодого рекламного агента Бенджамина Бэрри, который сам как раз заключил с боссом пари, что он сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней…

«Война невест» (2009)\

Лучшие подруги Лив и Эмма давно мечтают выйти замуж. Они получают предложения почти одновременно, но радость омрачает неудачное совпадение: из-за ошибки свадебного агентства обе торжественные церемонии запланированы на одну и ту же дату. Поскольку и Лив, и Эмме принципиально важно устроить свадьбу в отеле «Плаза», одна из невест должна уступить другой…

«Жених напрокат» (2011)

Легкомысленная невеста по имени Дарси, много сил потратившая на то, чтобы привести своего бойфренда к мысли о браке, даже не подозревает, что ее лучшая подруга Рэйчел, успешный адвокат, посвятившая лучшие годы своей жизни карьере, может оказаться в постели с ее женихом, мгновенно завоевав его душу, сердце и тело… Приближается день свадьбы. Кто же пойдет под венец?

«Несносные леди» (2016)