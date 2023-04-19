Что станет с «Горбатой горой» и «Рокетменом» в России

«Я не припомню ни одного фильма, в котором бы говорилось, что гомосексуализм – это хорошо. Картины, где так или иначе эта тема затрагивается, - что в "Горбатой горе", что в "Рокетмене" или "Богемской рапсодии", я уже не говорю об "Игре в имитацию", - везде это связано с морально-этическими, нравственными и психологическими проблемами. Это положительный образ или отрицательный? Ни в одном фильме не говорится: "Как круто быть геем" именно потому, что гей Элтон Джон или гей Фредди Меркьюри стал великим. Все сравнительные прилагательные, которые упоминаются в этом законе, будут крайне мешать его исполнению. В "Красоте по-американски" их соседи тоже были геи, но они были классные не из-за ориентации, а из-за того, что хорошие ребята, душевные, спортивные и человечные», - заключил собеседник НСН.