Авторы ужастика «Астрал 5» показали свежий трейлер с новыми монстрами

Авторы хоррора «Астрал 5» опубликовали свежий трейлер фильма, который станет финальной главой саги семьи Ламберт. Чтобы усмирить демонов, герои должны окунуться в тёмное прошлое и встретиться с новыми ужасами, которые скрываются за «красной дверью». Роуз Бирн, Тай Симпкинс и Патрик Уилсон вернулись к своим ролям. Для Уилсона участие в съёмках также стало дебютом в режиссёрском кресле. «Астрал 5» выйдет 7 июля 2023 года.Также издание Collider поделилось постером фильма, слоган которого призывает «встретиться со своими демонами».Первая часть хоррора вышла в 2011 году и дала старт целой серии. Премьера «Астрал 4: Последний ключ» состоялась в 2018 году. Ранее вышел эффектный трейлер хоррора «Бугимен».