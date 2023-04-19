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В тизере Godzilla x Kong: The New Empire намекнули на финальную битву чудовищ

Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures объявили официальное название нового фильма о противостоянии двух опасных монстров — Godzilla x Kong: The New Empire. Был показан и короткий, но атмосферный ролик, в котором демонстрируют черепа обоих чудовищ. Новый фильм расскажет о скрытой угрозе, которая угрожает существованию не только Конга и Годзиллы, но и самого человечества. Зрителей глубже погрузят в историю происхождения двух титанов. Обещается, что будут не только новые монстры и захватывающие приключения, но и невиданные ранее масштабные декорации. Премьера фильма Godzilla x Kong: The New Empire в кинотеатрах состоится 15 марта 2024 года. Франшиза Monsterverse, в центре которой стоит борьба человечества с опасными монстрами, началась с фильмов «Годзилла» (2014) и «Конг: Остров Черепа» (2017). В 2019 году была выпущена лента «Годзилла 2: Король монстров», а встретились титаны на больших экранах в фильме «Годзилла против Конга» 2021 года.

В тизере Godzilla x Kong: The New Empire намекнули на финальную битву чудовищ
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