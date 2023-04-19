Почему американцам не понравился фильм о русском богатыре

Советский фильм «Морозко» неоднократно подвергалась критическим оценкам американских зрителей, которые не смогли проникнуть в хитросплетения русской сказки. Не меньшее непонимание встретила классика отечественного фэнтези — картина «Илья Муромец».

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На российском сервисе Кинопоиск фильм Александра Птушко набрал солидные 7,8 балла из 10 возможных. Однако американский портал IMDb дает ему только 5,6 балла. И причиной тому, похоже, не только сложность русской былины для восприятия американцами, но и дубляж, в котором он вышел на территории США.

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Для СССР «Илья Муромец» стал своеобразной вехой. Это первый советский широкоэкранный художественный фильм. В производстве картины использованы уникальные приемы комбинированных киносъемок, а в ролях снимались ведущие актеры своего времени.

Картину демонстрировали не только на родине, но и в других странах, включая Соединенные Штаты. Но в США вышла дублированная версия фильма, которая оказалась немного короче оригинальной и носила название «Меч и дракон», которое слабо соответствовало содержанию. На этот факт обратили внимание пользователи IMDb.

«Должно быть, что-то было упущено при переводе! Похоже, что у этого фильма были очень впечатляющие производственные показатели. Огромные декорации, довольно прилично выглядящий монстр и другие вещи, которые ассоциируются с большим бюджетом. Чего ему не хватает, так это связной истории. Однако, это может быть больше из-за того, что это сильно отредактированная американская версия фильма», — отмечает пользователь Aaron1375.

«Стиль фильма мне ни в малейшей степени не понравился. «Меч и дракон» наполнен таким переигрыванием, что это стало абсурдом. Я понимаю, что фильм был снят более 50 лет назад в Советском Союзе. Я понимаю, что фильм наполнен пропагандой. И я ценю его важность как пережитка коммунистической системы. Но ничто из этого не означает, что мне действительно должен нравиться фильм», — пишет bensonmum2.

«"Меч и дракон" на английском языке заставляет вас осознать, что огромный кусок был утерян при переводе. Я уверен, что в оригинальном русском варианте фильм имеет гораздо больше смысла. Но в дубляже он смотрится безумно глупо», — добавляет InzyWimzy.

При этом работа советских костюмеров и декораторов получила от американских зрителей самые высокие оценки. Образ Демона ветра (Соловья-разбойника) и дракона (Змея Горыныча) пришлись жителям США по вкусу, равно как и снимавшиеся в Крыму красивейшие пейзажи.