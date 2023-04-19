Режиссером следующего «Форсажа» станет Луи Летерье

Следующий фильм серии «Форсаж» будет снимать Луи Летерье — об этом пишет Variety.

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Лента будет связана с «Форсажем 10», режиссёром которого также является Летерье, в мае прошлого года заменивший на этой роли Джастина Лина.

По словам президента Universal Pictures Питера Кремера, он очень рад продолжению работы с Луи.

Он обладает врождённым пониманием франшизы, которое спустя два десятилетия стало сильнее, чем когда-либо. Под его руководством «Форсаж 10» стал захватывающим триллером с эмоциями и поворотами, которые хотят увидеть фанаты. Мы очень рады, что он продолжит творить своё волшебство в режиссёрском кресле.