$81.65+0.0589.37-0.20

Режиссёром следующего «Форсажа» станет Луи Летерье

Следующий фильм серии «Форсаж» будет снимать Луи Летерье — об этом пишет Variety.

Режиссером следующего «Форсажа» станет Луи Летерье
© Чемпионат.com

Лента будет связана с «Форсажем 10», режиссёром которого также является Летерье, в мае прошлого года заменивший на этой роли Джастина Лина.

По словам президента Universal Pictures Питера Кремера, он очень рад продолжению работы с Луи.

Он обладает врождённым пониманием франшизы, которое спустя два десятилетия стало сильнее, чем когда-либо. Под его руководством «Форсаж 10» стал захватывающим триллером с эмоциями и поворотами, которые хотят увидеть фанаты. Мы очень рады, что он продолжит творить своё волшебство в режиссёрском кресле.

Луи Летерье известен как режиссёр дилогии «Перевозчик» с Джейсоном Стейтэмом и сериала «Люпен».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий