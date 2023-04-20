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Netflix опубликовал трейлер сериала FUBAR со Шварценеггером

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала FUBAR. Главную роль сыграл легендарный актер Арнольд Шварценеггер. Компания распространила видеоролик на своем YouTube-канале.

В центре истории шоу находятся сложные взаимоотношения героя Шварценеггера и его дочери, которую сыграла Моника Барбаро. Персонажи случайно узнают, что они являются коллегами по службе в Центральном разведывательном управлении. После этого герои вынуждены стать напарниками.

Премьера сериала запланирована на 25 мая этого года. Кресло режиссера проекта занял Фил Абрахам, за написание сценария отвечал Ник Сантора.

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