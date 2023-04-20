Netflix опубликовал трейлер сериала FUBAR со Шварценеггером
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала FUBAR. Главную роль сыграл легендарный актер Арнольд Шварценеггер. Компания распространила видеоролик на своем YouTube-канале.
В центре истории шоу находятся сложные взаимоотношения героя Шварценеггера и его дочери, которую сыграла Моника Барбаро. Персонажи случайно узнают, что они являются коллегами по службе в Центральном разведывательном управлении. После этого герои вынуждены стать напарниками.
Премьера сериала запланирована на 25 мая этого года. Кресло режиссера проекта занял Фил Абрахам, за написание сценария отвечал Ник Сантора.