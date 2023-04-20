Netflix опубликовал трейлер сериала FUBAR со Шварценеггером

В центре истории шоу находятся сложные взаимоотношения героя Шварценеггера и его дочери, которую сыграла Моника Барбаро. Персонажи случайно узнают, что они являются коллегами по службе в Центральном разведывательном управлении. После этого герои вынуждены стать напарниками.