Также в трейлере появились Бри Ларсон , Джейсон Стейтем, Джон Сина и Хелен Миррен . В одной из части ролика Шарлиз Терон дерется с Мишель Родригес . Данте Рейс (Момоа) — сын наркобарона Эрнана Рейса, планирующий отомстить семье Доминика Торетто за смерть отца.

11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году. За последние несколько лет вселенная «Форсажа» также пополнилась полнометражным спин-оффом «Форсаж: Хоббс и Шоу» и анимационным сериалом «Форсаж: Шпионы-гонщики».