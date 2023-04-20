Компания Universal опубликовала на YouTube второй трейлер фильма «Форсаж 10». В новой части франшизы персонаж Джейсона Момоа Данте пообещал «разрушить семью» Доминика Торетто (Вин Дизель).
Также в трейлере появились Бри Ларсон, Джейсон Стейтем, Джон Сина и Хелен Миррен. В одной из части ролика Шарлиз Терон дерется с Мишель Родригес. Данте Рейс (Момоа) — сын наркобарона Эрнана Рейса, планирующий отомстить семье Доминика Торетто за смерть отца.
В актерский состав также вошли Тайриз Гибсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Алан Ритчсон, Даниэла Мельшиор, Скотт Иствуд и Рита Морено. Выход «Форсажа 10» в прокат намечен на 19 мая 2023 года.
11-й фильм франшизы, премьера которого, предположительно, состоится в феврале 2024 года, должен завершить основную сюжетную линию саги, начатой еще в 2001 году. За последние несколько лет вселенная «Форсажа» также пополнилась полнометражным спин-оффом «Форсаж: Хоббс и Шоу» и анимационным сериалом «Форсаж: Шпионы-гонщики».