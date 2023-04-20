Сегодня в прокат выходит снятый в космосе фильм "Вызов"

"Первое кино, снятое в космосе, и этим все сказано. Не в декорациях, не на компьютере, а буквально за пределами Земли, среди вечности и звезд. Впервые за всю историю кинематографа зрители увидят космос таким, какой он есть – настоящим", – сказал ТАСС генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.