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1 час назад

Сегодня в прокат выходит снятый в космосе фильм "Вызов"

ТАССиещё 1

Космическая драма режиссера Клима Шипенко "Вызов", которая стала первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС), вышла в широкий прокат в четверг.

Сегодня в прокат выходит снятый в космосе фильм "Вызов"
Фото: ТАССТАСС

Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету фильма торакальный хирург Женя - Юлия Пересильд - за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

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"Первое кино, снятое в космосе, и этим все сказано. Не в декорациях, не на компьютере, а буквально за пределами Земли, среди вечности и звезд. Впервые за всю историю кинематографа зрители увидят космос таким, какой он есть – настоящим", – сказал ТАСС генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст.

Фильм выходит по всей стране.

О фильме

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.

Как сообщила ранее министр культуры России Ольга Любимова, "Вызов" покажут на больших экранах в 20 странах, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Хорватию, Словению и Македонию. Кроме того, с 27 апреля фильм выйдет в прокат в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Иране, Катаре, Кувейте, Ливане, ОАЭ, Омане, Палестине, Саудовской Аравии, Сирии, Судане.

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