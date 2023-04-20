Названа дата выхода документального фильма о лидере "Короля и Шута"

22 апреля состоится премьера документальной ленты "Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте" - в рамках внеконкурсной программы 45-го Международного Московского Кинофестиваля "Свободная мысль".

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Первая серия этого двухсерийного проекта Дарьи Иванковой появится в онлайн-кинотеатре Okko 24 апреля.

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Читатели "РГ" узнают дату выхода фильма в Сети первыми - специально для них информацию предоставили раньше всех.

Отметим, что документальный фильм служит своеобразным дополнением к сериалу "Король и Шут", который можно смотреть на Кинопоиске. Желающие могут сравнить рассказанное художественным способом с тем, что было на самом деле или расширить знания по данному вопросу. Фильм "Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте" посвящен российскому рок-музыканту, лидеру культовой панк-группы "Король и Шут". Продюсер картины - Дмитрий Якунин (кинокомпания "Мувистарт").

Лента рассказывает о том, как безбашенный панк Михаил Горшенев ворвался на отечественную сцену в середине 90-х годов и сразу привлек к себе внимание. Артистичность и искренность музыканта никого не оставляли равнодушными.

Вместе с Андреем Князевым он придумал мир, состоящий из историй, где было место героям и злодеям, чем сразу завоевал любовь подростков на много поколений вперед. Этот фильм для тех, кто слушал и любил группу "Король и Шут". Для тех, кто хочет узнать, что за человек определил музыку целого поколения конца 1990-х - начала 2000-х годов, а также для тех, кто хочет узнать подлинную историю легендарной личности Михаила Горшенёва.

Среди героев проекта - сооснователь и один из фронтменов группы "Король и Шут", а так же основатель и фронтмен группы Княzz Андрей Князев, участники группы "Король и Шут" Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, родной брат Михаила Горшенёва, лидер группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенёв, мама артиста Татьяна Ивановна Горшенёва, а также музыкант и основатель клуба "TaMtAm", где начинала свой триумфальный путь группа "Король и Шут", Сева Гаккель.

Андрей Князев, один из фронтменов группы "Король и Шут", основатель и фронтмен группы Княzz, говорит о фильме так: