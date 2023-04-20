"Война и мир" по-китайски и врач-египтянин: что смотреть на ММКФ

Московский международный кинофестиваль — один из главных в нашей стране и один из старейший в мире, впервые его провели в 1935 году. На регулярной основе ММКФ стал проходить с 1959 года и до сих пор он знакомит критиков и зрителей с авторским кино из разных уголков мира. В этом году на фестивале покажут ленты из более чем 60 стран, среди них Швеция, Дания, Болгария, Португалия, Норвегия, Колумбия, КНР, Сирия, Таиланд. В основном конкурсе за звание лучшего будут бороться 12 фильмов, в том числе два российских — "14+ Продолжение" Андрея Зайцева и "Первая любовь" Светланы Проскуриной. Жюри возглавит индийский кинорежиссер и продюсер Рахуль Равель.

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Помимо основного, в рамках фестиваля проводится конкурс документального кино, конкурс короткометражных фильмов, конкурс "Русские премьеры", еще есть большая внеконкурсная программа, разделенная на тематические блоки. Откроют ММКФ драмой Бориса Хлебникова "Снегирь", картиной закрытия выбрали испано-французскую ленту "42 секунды" Алекса Морелло и Дани Де Ла Ордена.

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Программа фестиваля такая большая и насыщенная, что в ней легко затеряться. Мы изучили ее и выбрали несколько фильмов, которые стоит посмотреть.

"14+ Продолжение"

Режиссер: Андрей Зайцев (Россия)

Первая часть фильма о современных Ромео и Джульетте — Леше и Вике из спального района Москвы, вышла в 2015 году. Она получила в основном положительные отзывы, призы на "Берлинале", "Кинотавре" и других фестивалях, а еще подарила известность Глебу Калюжному. Создатели картины делали акцент на реалистичности, поэтому решили позвать на главную роль не профессионального актера, а обычного подростка, которому были бы близки проблемы фильма. Продолжения "14+" поклонники картины ждали восемь лет: за это время Калюжный стал популярным артистом, а герои подростковой драмы подросли. Леше исполнилось 18 лет, он сталкивается с вызовами взрослой жизни, встречает новую девушку, но все еще вспоминает свою первую любовь — Вику.

"Невеста мертвеца"

Режиссер: Корнель Георгита (Румыния, Франция)

Драма с оттенком комедии о том, как трое французов приезжают в румынскую деревню, чтобы снять документальный фильм о местных обрядах — крестинах, свадьбе и похоронах. С первыми двумя эпизодами все складывается благополучно, а вот с третьим возникают проблемы: никто в округе умирать не собирается. Предприимчивые киношники решают инсценировать похороны, но для этого им понадобится помощь жителей деревни, а они очень суеверны. Судя по трейлеру, в фильме использовали приемы псевдодокументалистики, а еще рассказывали об изнанке съемочного процесса.

"Фи1.618"

Режиссер: Теодор Ушев (Болгария, Канада)

Теодор Ушев известен в первую очередь как художник-мультипликатор, он создал около 20 анимационных фильмов, получил за них свыше 80 наград, а самая известная его работа "Слепая Вайша" была номинирована на "Оскар" в 2017 году. "Фи1.618" — режиссерский дебют Ушева в полнометражном игровом кино, название фильм получил в честь значения "золотого сечения". Приключенческая антиутопия рассказывает о новой нации вечно живущих и биологически совершенных людей, которые готовятся покинуть Землю для выполнения некой миссии. Герои сражаются с расстоянием, временем, а еще с простыми человеческими проблемами — перед ними встают вопросы любви и зла, гуманности и беспринципности.

"Трава"

Режиссер: Дунцян Чжуан (Китай)

Дунцян Чжуан знакомит зрителей с современной сельской молодежью из юго-восточных прибрежных районов Китая, чью жизнь сладкой не назовешь. Главный герой — простой деревенский парень, который несмотря на свой возраст, уже прочувствовал настоящую любовь, ненависть, а еще пережил гибель семьи. Он размышляет о судьбе, восхищается романом Толстого "Война и мир" и даже примеряет на себя образ Николая Ростова. "Судьба обычных людей подобна траве, которая беззвучно рождается и исчезает в мире из поколения в поколение", — говорится в описании фильма. Посмотреть картину можно в рамках внеконкурсной программы "Русский след»

"Безумие"

Режиссер: Шарль Герен Сюрвиль (Италия, Китай, Гонконг, Франция)

Еще один зарубежный фильм из программы "Русский след". Снимали картину на Сицилии, главную роль исполнил Даниил Воробьев. Накануне в интервью ТАСС актер рассказал, что "Безумие" — история про шизофрению, и он сыграл в ней сразу несколько персонажей, несколько ипостасей своего героя. Действие разворачивается вокруг несчастного случая на съемочной площадке — режиссер по крупицам восстанавливает реальность, но постепенно выясняет, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви.

"Первая любовь"

Режиссер: Светлана Проскурина (Россия)

Фильмы Светланы Проскуриной были в программе Каннского и Венецианского фестиваля, в ее портфолио — гран-при Международного кинофестиваля в Марселе, главный приз кинофестиваля в Локарно и победа на "Кинотавре". Новая работа режиссера участвует в основном конкурсе ММКФ и рассказывает об истории двух женщин, которые приезжают на отдых в санаторий и становятся невольными свидетельницами преступления. Героини начинают собственное расследование и чувствуют, что беда нависла и над ними. Опасность пропитывает все вокруг, а главный подозреваемый Георгий оказывается сбит с ног невероятно сильным чувством любви. В ролях — Марина Брусникина, Игорь Верник, Лиза Кугай, Александра Ребенок, Алексей Вертков.

"Короли мира"

Режиссер: Лаура Мора (Колумбия, Люксембург, Мексика, Франция, Норвегия)

"Короли мира" — история о пяти колумбийских беспризорниках: потерянных для общества, промышляющих хулиганством и грабежами, но мечтающих о нормальной и справедливой жизни. Одному из парней неожиданно достается наследство — участок земли. Вместе с приятелями он отправляется в путь, чтобы обрести свое место. Это "деструктивный рассказ о диком и прекрасном клане, который находится между реальностью и бредом, путешествие в никуда, где может случиться все, что угодно", — говорится в описании фильма. Картина получила главный приз на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

"Отцы"

Режиссер: Юрий Мокиенко (Россия)

Картина в довольно редком жанре документальной комедии от молодого режиссера Юрия Мокиенко, выпускника мастерской Александра Сокурова. Главными героями стали отец и сын, которые организуют фестиваль детского кино в деревне. Каждый из них снимает на мобильный телефон свой фильм. Вместо штатива — лопата, в качестве актеров — родственники и жители деревни. Съемки оборачиваются настоящим испытанием.

"Анна и врач-египтянин"

Режиссер: Талия Финкель (Израиль)

Документальный фильм, в основу которого легла невероятная, пугающая и в то же время воодушевляющая история, произошедшая во время Второй мировой войны. О том, как египетский врач Мохаммед Хельми, рискуя собственной репутацией и жизнью, спасал от гестаповцев юную еврейку Анну Борос. Для этого он разработал план, по которому выдавал себя за сторонника фашистов, а Анну — за свою племянницу. Он поселил девушку у себя дома, обучал медицинскому делу, брал с собой к пациентам, при посторонних скрывал ее лицо платком по мусульманской традиции и разговаривал с ней на арабском, которого она не понимала. В этом деле было много удивительных поворотов, но главное, что все остались живы. В фильме снимается дочь Анны Борос, которая пытается восстановить цепочку событий тех лет и узнать больше о спасителе своей матери.

"Три мушкетера"

Режиссер: Анри Диаман-Берже (Франция)