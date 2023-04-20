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48 минут назад

Студия Disney получила за фильм «Аватар: Путь воды» 531,7 млн долларов

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Стала известна примерная прибыль фильма Джеймса Кэмерона.

Disney получил за «Аватар: Путь воды» $531,7 млн
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание Deadline написало о том, что кассовые сборы «Аватара: Путь воды» составили 2,316 миллиарда долларов.

Deadline вычла из этой суммы Disney. Так получилось узнать примерную прибыль фильма.

Бюджет кинокартины составил 1,087 миллиарда долларов, в которые входит 175 миллионов на рекламу, 100 миллионов на эффекты, а 300 миллионов – выплата режиссёру Джеймсу Кэмерону и продюсеру Джону Ландау.

Таким образом, прибыль Disney за «Аватар: Путь воды» составила 531,7 миллиона долларов.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,
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