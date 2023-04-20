Disney получил за «Аватар: Путь воды» $531,7 млн

Стала известна примерная прибыль фильма Джеймса Кэмерона.
Издание Deadline написало о том, что кассовые сборы «Аватара: Путь воды» составили 2,316 миллиарда долларов.
Deadline вычла из этой суммы Disney. Так получилось узнать примерную прибыль фильма.
Бюджет кинокартины составил 1,087 миллиарда долларов, в которые входит 175 миллионов на рекламу, 100 миллионов на эффекты, а 300 миллионов – выплата режиссёру Джеймсу Кэмерону и продюсеру Джону Ландау.
Таким образом, прибыль Disney за «Аватар: Путь воды» составила 531,7 миллиона долларов.