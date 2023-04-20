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Сериал "Хороший доктор" продлен на седьмой сезон

Телевизионная сеть ABC продлила медицинскую драму «Хороший доктор» на седьмой сезон. Об этом пишет Deadline.

"Хороший доктор" продлен на седьмой сезон
© Газета.Ru

Финал шестого сезона сериала выходит в эфир 1 мая. Сообщается, что «Хороший доктор» на данный занимает первое место в рейтинге вещания ABC среди сериалов.

Сюжет проекта разворачивается вокруг молодого врача Шона Мерфи (Фредди Хаймор), страдающего от аутизма. У Мерфи также диагностирован синдром саванта, из-за которых он обладает выдающимися знаниями в области медицины. После переезда из небольшого города он получает должность в престижной клинике, где сталкивается со скептицизмом коллег.

Ранее стало известно, что исполнительница роли Нэнси Дрю в одноименном сериале Кеннеди Макманн получила главную роль в сериале «Хороший адвокат» — спин-оффе сериала «Хороший доктор» телеканала ABC. По сюжету, Шон Мерфи попросит юридической помощи у молодого адвоката Джони ДеГрут, страдающей обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Симптомы ОКР влияют на ее личную и профессиональную жизнь — ее внимание к деталям позволяет ей видеть рабочие задачи под необычным углом.

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