"Хороший доктор" продлен на седьмой сезон

Телевизионная сеть ABC продлила медицинскую драму «Хороший доктор» на седьмой сезон. Об этом пишет Deadline.

© Газета.Ru

Финал шестого сезона сериала выходит в эфир 1 мая. Сообщается, что «Хороший доктор» на данный занимает первое место в рейтинге вещания ABC среди сериалов.

Сюжет проекта разворачивается вокруг молодого врача Шона Мерфи (Фредди Хаймор), страдающего от аутизма. У Мерфи также диагностирован синдром саванта, из-за которых он обладает выдающимися знаниями в области медицины. После переезда из небольшого города он получает должность в престижной клинике, где сталкивается со скептицизмом коллег.