Вышел трейлер третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал основной трейлер третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в 90-е.
Летом 1996 года заканчивающие школу герои-подростки в исполнении Егора Губарева, Валентины Ляпиной, Егора Абрамова и Федора Рощина проживают последнее лето своего детства. К своим ролям вернулись Юра Борисов, Никита Павленко, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный, Дмитрий Куличков и др. К касту также присоединились Евгений Ткачук, Александра Хромова, Федор Федотов, Юрий Кузнецов, а также звезда культового фильма о 90-х «Брат» Виктор Сухоруков.
«Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах», — говорит продюсер и сценарист Александр Белов. По словам его коллеги Петра Внукова, в «МДЖ» много фактуры из настоящей жизни. «Суп из вороны — реальная история, разбитая машина, суровый дед — это все реальные, даже личные истории... Когда мы начинаем писать, сами не знаем, чем закончится наша история, но верим, что тьма в финале рассеется», — признался он.
Премьера сериала состоится 4 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier. Ранее постеры для нового сезона нарисовала нейросеть.