Вышел трейлер третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

«Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах», — говорит продюсер и сценарист Александр Белов. По словам его коллеги Петра Внукова, в «МДЖ» много фактуры из настоящей жизни. «Суп из вороны — реальная история, разбитая машина, суровый дед — это все реальные, даже личные истории... Когда мы начинаем писать, сами не знаем, чем закончится наша история, но верим, что тьма в финале рассеется», — признался он.