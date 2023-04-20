Вышел очередной русский трейлер фильма "Форсаж 10"

На YouTube появился второй трейлер десятой части "Форсажа", дублированный на русский язык.

Первую скрипку по-прежнему исполняет Вин Дизель.

В ролике уже традиционно для серии разворачивается форменное автобезумие и хаос, на фоне которого персонажи в дорогущих машинках исполняют супергеройские трюки.

Если авторы франшизы и дальше будут следовать намеченному курсу, то самым логичным развитием - после обещанного финала основного цикла в Форсаже 11" - станет уже кроссовер с Трансформерами.