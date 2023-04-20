$81.62-0.0489.46+0.09

Никита Михалков назвал фильм "Вызов" уникальным мировым опытом

1

Режиссер Никита Михалков поделился своими мыслями о фильме «Вызов» на пресс-конференции по случаю открытия ММКФ в Москве. Его слова передает РИА Новости.

Михалков назвал фильм "Вызов" уникальным мировым опытом
© Газета.Ru

«Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своем роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите», — сказал кинематографист.

По словам Михалкова, сейчас не имеет значение то, что съемки в космосе — рекламный трюк. «Если это происходит, значит существует поиск нового, которым и движет кинематограф», — заявил он.

При этом режиссер признался, что не успел посмотреть саму картину. Поэтому он не может оценить ее качество.

Лента «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Он рассказывает о женщине-враче, отправляющейся на орбиту спасать космонавта. Премьера картины в широком прокате состоялась 20 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков объяснил, почему не видит смысла посылать российский фильм на «Оскар».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий