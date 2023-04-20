Disney представила Капитана Крюка из «Питера Пэна и Венди»

Disney презентовала небольшой отрывок из приключенческой ленты « Питер Пэн и Венди». В ролике впервые показали актёра Джуда Лоу ( «Молодой Папа» , «Шерлок Холмс» ) в образе Капитана Крюка — главного врага Питера Пена и его друзей.

«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.