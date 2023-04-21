На мировые экраны вышел фильм "Праведник"

Выставка Музея Победы "Выжить вопреки" открылась на площадке Российского культурного центра в Вашингтоне. Экспозиция из 100 экспонатов создана на основе материалов из фондов музея и посвящена одной из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны. По словам директора Музея Победы Александра Школьника, выставка рассказывает о нечеловеческих страданиях, которые пришлось испытать людям в концлагерях, о работе фабрик смерти.

Кроме того, в США состоялся кинопоказ фильма Сергея Урсуляка "Праведник" о событиях 1942 года в белорусской деревне Долгиново. Фильм повествует о подвиге офицера Красной армии Николая Киселева, который получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель более двухсот евреев, чудом избежавших расправы.

Сценарий "Праведника" основан на реальных событиях. Николай Киселев родился в башкирском селе Богородское. В сорок первом окончил институт и добровольцем ушел на фронт. Потом стал партизаном белорусского отряда "Мститель", который действовал в Вилейском районе.В 1942 году Киселев получил задание вывести за линию фронта уцелевших еврейских жителей белорусской деревни Долгиново, большинство из которых - женщины, старики и дети.

- В Беларуси съемочная группа работала в тех местах, где разворачивались те драматические события, - рассказал снимавшийся в Беларуси народный артист России Сергей Маковецкий.

Почти 1500 км отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым вёл по лесным белорусским тропам к спасению измученных голодом и страхом людей, потерявших родных и едва не сошедших с ума от пережитого кошмара. Киселев спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Опаснейший поход длился больше месяца.

Сведения о подвиге партизан впервые обнаружила белорусский ученый-историк Инна Герасимова. В архиве она отыскала "список Киселева" - его рапорт о выполнении задания, в котором были перечислены имена и фамилии спасенных людей. В Беларуси в деревне Долгиново именем Николая Киселева названа улица, в России на Арбате заложен в память об отважном партизане мемориальный камень. Израильский Международный институт по изучению Холокоста "Яд Вашем" в 2005 году присвоил Николаю Киселёву звание Праведник народов мира.