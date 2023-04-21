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Звезда "Теда Лассо" Джуно Темпл сыграет главную роль в третьем "Веноме"

Звезда сериала "Тед Лассо" Джуно Темпл сыграет главную роль в третьей части супергеройской франшизы "Веном", сообщает Deadline.

Джуно Темпл сыграет главную роль в третьем "Веноме"
© Газета.Ru

Сообщается, что британская актриса ведет переговоры о том, чтобы исполнить одну из центральных женских ролей в новой части фантастической серии. Какого именно персонажа сыграет Темпл пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что к своей роли вернется Том Харди, который также выступит продюсером картины. Для Темпл участие в третьем "Веноме" не станет дебютной ролью в супергеройском кино: в 2012 она сыграла роль подруги Женщины-кошки в финальной части франшизы Кристофера Нолана про Брюса Уэйна "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Также известно, что Темпл присоединилась к пятому сезону сериала-антологии "Фарго", съемки которого должны закончиться в ближайшее время.

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