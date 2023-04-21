Фильм "Петрополис" Валерия Фокина тепло приняли в Венгрии

Режиссер Валерий Фокин в рамках Х Театральной олимпиады представил в Венгрии снятую им фантастическую драму "Петрополис". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Фокина, зрители приняли российскую картину тепло.

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Режиссер отметил, что после показа состоялось обсуждение, режиссеру задавали много вопросов.

- Мне кажется, были очень серьезные и эмоциональные реакции. Я очень доволен приемом, - поделился впечатлениями Фокин.

Фильм "Петрополис" рассказывает об ученом, которому нужно проработать различные сценарии того, как люди будут реагировать на встречу с внеземным разумом. В какой-то момент главный герой понимает, что многие из разработанных моделей слишком уж реалистичны.

Также Фокин представил в Будапеште спектакль Rex. Широкого представительства российских культурных деятелей на Х Театральной олимпиаде в этот раз не было, чтобы избежать провокаций.