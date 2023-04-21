Фильм "Петрополис" Валерия Фокина тепло приняли в Венгрии
Режиссер Валерий Фокин в рамках Х Театральной олимпиады представил в Венгрии снятую им фантастическую драму "Петрополис". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Фокина, зрители приняли российскую картину тепло.
Режиссер отметил, что после показа состоялось обсуждение, режиссеру задавали много вопросов.
- Мне кажется, были очень серьезные и эмоциональные реакции. Я очень доволен приемом, - поделился впечатлениями Фокин.
Фильм "Петрополис" рассказывает об ученом, которому нужно проработать различные сценарии того, как люди будут реагировать на встречу с внеземным разумом. В какой-то момент главный герой понимает, что многие из разработанных моделей слишком уж реалистичны.
Также Фокин представил в Будапеште спектакль Rex. Широкого представительства российских культурных деятелей на Х Театральной олимпиаде в этот раз не было, чтобы избежать провокаций.
Режиссер уже вернулся в Москву. Сейчас он принимает участие в работе ММКФ.