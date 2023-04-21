$81.62-0.0489.46+0.09

Фильм "Петрополис" Валерия Фокина тепло приняли в Венгрии

Режиссер Валерий Фокин в рамках Х Театральной олимпиады представил в Венгрии снятую им фантастическую драму "Петрополис". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Фокина, зрители приняли российскую картину тепло.

Фильм "Петрополис" Валерия Фокина тепло приняли в Венгрии
© Российская Газета

Режиссер отметил, что после показа состоялось обсуждение, режиссеру задавали много вопросов.

- Мне кажется, были очень серьезные и эмоциональные реакции. Я очень доволен приемом, - поделился впечатлениями Фокин.

Фильм "Петрополис" рассказывает об ученом, которому нужно проработать различные сценарии того, как люди будут реагировать на встречу с внеземным разумом. В какой-то момент главный герой понимает, что многие из разработанных моделей слишком уж реалистичны.

Также Фокин представил в Будапеште спектакль Rex. Широкого представительства российских культурных деятелей на Х Театральной олимпиаде в этот раз не было, чтобы избежать провокаций.

Режиссер уже вернулся в Москву. Сейчас он принимает участие в работе ММКФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий