Крэнстон и Дженни сыграют в фильме "Все будет хорошо"

Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и звезда оскароносной драмы "Я, Тоня" Элисон Дженни сыграют в новом проекте режиссера "Тетриса" Джона С. Бэрда, сообщает Variety.

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Съемки фильма под названием "Все будет хорошо" должны начаться в Торонто в самое ближайшее время.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет романтическое роуд-муви про семью актеров, выступающих в провинциальном театре.

Вместе со своими детьми главные герои отправляются в захватывающее путешествие по Америке, во время которого их ждут разные испытания, поиск своей идентичности и опыт новых открытий.

Помимо Крэнстона и Дженни, в фильме также снимутся Бенджамин Эван Эйнсуорт ("Призраки поместья Блай") и Джек Чемпион ("Аватар: Путь воды").