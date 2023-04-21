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13 минут назад

Брайан Крэнстон и Элисон Дженни сыграют в новом проекте режиссера "Тетриса"

Газета.Ru

Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и звезда оскароносной драмы "Я, Тоня" Элисон Дженни сыграют в новом проекте режиссера "Тетриса" Джона С. Бэрда, сообщает Variety.

Крэнстон и Дженни сыграют в фильме "Все будет хорошо"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки фильма под названием "Все будет хорошо" должны начаться в Торонто в самое ближайшее время.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет романтическое роуд-муви про семью актеров, выступающих в провинциальном театре.

Вместе со своими детьми главные герои отправляются в захватывающее путешествие по Америке, во время которого их ждут разные испытания, поиск своей идентичности и опыт новых открытий.

Помимо Крэнстона и Дженни, в фильме также снимутся Бенджамин Эван Эйнсуорт ("Призраки поместья Блай") и Джек Чемпион ("Аватар: Путь воды").

Режиссером фильма станет Джон С. Бэрд, выпустивший недавно фильм "Тетрис" с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым. Сценарий к "Все будет хорошо" написал автор "Я, Тоня", а также "Кейт и Лео" Стивен Роджерс.

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