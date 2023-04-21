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Новый фильм Гая Ричи выйдет в России 1 июня

Фильм "Переводчик" (The Covenant) режиссера Гая Ричи выйдет в России 1 июня вместо запланированного ранее 18 мая. Цифровым дистрибьютором картины в России и СНГ выступает "Кинопоиск".

Новый фильм Гая Ричи выйдет в России 1 июня
© Российская Газета

Сюжет рассказывает историю сержанта армии США Кинли, который возвращается в Афганистан. Он планирует вывезти местного переводчика Ахмеда, который помог ему выбраться на безопасную территорию, и его семью.

В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем, Джонни Ли Миллер, Свен Теммел.

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