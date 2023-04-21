Новый фильм Гая Ричи выйдет в России 1 июня
Фильм "Переводчик" (The Covenant) режиссера Гая Ричи выйдет в России 1 июня вместо запланированного ранее 18 мая. Цифровым дистрибьютором картины в России и СНГ выступает "Кинопоиск".
Сюжет рассказывает историю сержанта армии США Кинли, который возвращается в Афганистан. Он планирует вывезти местного переводчика Ахмеда, который помог ему выбраться на безопасную территорию, и его семью.
В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем, Джонни Ли Миллер, Свен Теммел.