Третий «Веном» с Томом Харди снимет женщина
Она напишет сценарий кинокомикса и вместе с актёром выступит исполнительным продюсером.
Келли Марсел снимет фильм «Веном 3». Главную роль в продолжении истории журналиста Эдди Брока, заполучившего сверхспособности, вновь исполнит Том Харди.
Марсел прекрасно знакома с героем, написав сценарии первых предыдущих фильмов для Marvel и Sony Pictures. Она создаст литературную основу и для третьей части, а также спродюсирует её вместе с Харди.
Детали сюжета пока неизвестны, за исключением возвращения Харди на широкий экран. «Веном 1» (2018) и «Веном 2» (2021) собрали в мировом прокате $1.36 миллиарда.