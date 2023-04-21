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Третий «Веном» с Томом Харди снимет женщина

Она напишет сценарий кинокомикса и вместе с актёром выступит исполнительным продюсером.

Третий «Веном» с Томом Харди снимет женщина
© Inc-News

Келли Марсел снимет фильм «Веном 3». Главную роль в продолжении истории журналиста Эдди Брока, заполучившего сверхспособности, вновь исполнит Том Харди.

Марсел прекрасно знакома с героем, написав сценарии первых предыдущих фильмов для Marvel и Sony Pictures. Она создаст литературную основу и для третьей части, а также спродюсирует её вместе с Харди.

Детали сюжета пока неизвестны, за исключением возвращения Харди на широкий экран. «Веном 1» (2018) и «Веном 2» (2021) собрали в мировом прокате $1.36 миллиарда.

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