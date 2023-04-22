Космонавт Олег Новицкий захотел сняться в продолжении фильма «Вызов»

Космонавт Олег Новицкий согласился бы сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru.Новицкий признался, что никогда не задумывался о карьере актера. Он вполне доволен своей настоящей работой, но попробовать себя в роли артиста было бы интересно. Космонавт в интервью поделился деталями создания «Вызова». Например, во время съемок в модуле «Звезда» задействованные в других сценах работали в других блоках. Жителям станции приходилось перемещать часть оборудования из кадра, прикрывать иллюминаторы и выстраивать свет.