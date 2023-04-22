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Космонавт Олег Новицкий захотел сняться в продолжении фильма «Вызов»

Космонавт Олег Новицкий согласился бы сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он сообщил в интервью изданию kp.ru.Новицкий признался, что никогда не задумывался о карьере актера. Он вполне доволен своей настоящей работой, но попробовать себя в роли артиста было бы интересно. Космонавт в интервью поделился деталями создания «Вызова». Например, во время съемок в модуле «Звезда» задействованные в других сценах работали в других блоках. Жителям станции приходилось перемещать часть оборудования из кадра, прикрывать иллюминаторы и выстраивать свет.

Космонавт Олег Новицкий захотел сняться в продолжении фильма «Вызов»
© Слово и Дело

Новицкий отметил, что согласился бы принять участие в создании сиквела «Вызова». Но для него такие съемки были бы «государственной задачей».

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