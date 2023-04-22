Крис Сандерс может вернуться к озвучке "Лило и Стича" в ремейке

Помимо озвучания, Сандрес был соавтором и одним из режиссеров «Лило и Стича» 2002 года, а также последовавшего за этим сериала. Слухи о том, что актер вернется в проект, ходили давно. Однако в 2022-м Сандерс заявил, что студия не обращалась к нему с этим вопросом. Сейчас Сандерс находится на финальном этапе переговоров с Disney.