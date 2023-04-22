Элизабет Бэнкс снимет ремейк комедии «Девочки хотят повеселиться»
Актриса/режиссёр Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Идеальный голос») снимет новую версию комедии «Девочки хотят повеселиться». В 1985-м году её поставил Алан Меттер с Сарой Джессикой Паркер и Хелен Хант в главных ролях, вдохновившись одноимённым поп-хитом Синди Лаупер. Сценарий напишут Мария Льюис-Райан и Элли Романо.
Сюжет оригинального фильма строился вокруг Дженни Гленн (Паркер), которая приезжает в Чикаго для участия в танцевальном конкурсе, несмотря на запрет отца. В городе она знакомится с Линн Стоун (Хант), и та по-дружески помогает Дженни исполнить мечту – победить в состязании.
О том, кто сыграет в ремейке, пока неизвестно. Но по данным THR, в нём будут «прославляться женская дружба, юмор и доброта, а также танцевальное мастерство».