Элизабет Бэнкс снимет ремейк комедии «Девочки хотят повеселиться»

Сюжет оригинального фильма строился вокруг Дженни Гленн (Паркер), которая приезжает в Чикаго для участия в танцевальном конкурсе, несмотря на запрет отца. В городе она знакомится с Линн Стоун (Хант), и та по-дружески помогает Дженни исполнить мечту – победить в состязании.