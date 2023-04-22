Модный дом Saint Laurent занялся производством фильмов
Французский дом моды Saint Laurent создал дочернюю компанию Saint Laurent Productions, которая будет заниматься производством фильмов.
Свои дебютные картины Saint Laurent Productions представит уже в мае этого года на Каннском кинофестивале. На суд публики представят две короткометражки. Один из фильмов - вестерн «Странный образ жизни» - снял режиссер Педро Альмодовар. О второй картине станет известно позже.
Как рассказали в новой компании, уже ведется работа над полнометражными проектами, режиссеры которых Дэвид Кроненберг и Паоло Соррентино.
Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло признался, что эти режиссеры не перестают удивлять его. По его словам, он стал тем человеком, которым является, благодаря «уникально-радикальному видению», которое эти режиссеры привносят в кино.
Творчество кинематографистов настолько вдохновило дизайнера, что недавно снял Кроненберга и Альмодовара в весенней мужской кампании Saint Laurent вместе с их коллегами-режиссерами Джимом Джармушем и Абелем Феррарой.