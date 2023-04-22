Модный дом Saint Laurent занялся производством фильмов

Французский дом моды Saint Laurent создал дочернюю компанию Saint Laurent Productions, которая будет заниматься производством фильмов.

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Свои дебютные картины Saint Laurent Productions представит уже в мае этого года на Каннском кинофестивале. На суд публики представят две короткометражки. Один из фильмов - вестерн «Странный образ жизни» - снял режиссер Педро Альмодовар. О второй картине станет известно позже.

Как рассказали в новой компании, уже ведется работа над полнометражными проектами, режиссеры которых Дэвид Кроненберг и Паоло Соррентино.

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло признался, что эти режиссеры не перестают удивлять его. По его словам, он стал тем человеком, которым является, благодаря «уникально-радикальному видению», которое эти режиссеры привносят в кино.