Shot: концерт рэпера SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге прервала полиция

В Санкт-Петербурге полиция остановила концерт рэпера SCALLY MILANO, пишет Telegram-канал Shot. По данным канала, правоохранители во время выступления поднялись на сцену "Гигант-холла", потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал. Предполагается, что мероприятие было остановлено сотрудниками управления по обороту наркотиков. Это может быть связано с ситуацией, произошедшей в августе прошлого года, когда после концерта SCALLY MILANO подросток попал в больницу. Некоторые очевидцы сообщают о несовершеннолетней девочке, якобы госпитализированной с передозировкой. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, после прерванного выступления артист просто уехал домой. По словам очевидцев, на концерте было много несовершеннолетних и запрещенных веществ. Ранее во время выступления рэпера Дрейка в театре Apollo в Нью-Йорке один из фанатов упал с балкона в оркестровую секцию.