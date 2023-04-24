На ММКФ состоится премьера мексиканского фильма "Черная луна"

"Джалкомулько был центром этой битвы за права на воду и землю. Актер, исполнивший роль дедушки - реальный участник тех событий, его дом и участок должны были пострадать от строительства плотины. <...> Нам было очень важно рассказать эту историю, потому что она уникальна для Мексики и для всей Латинской Америки. Можно сказать, что это история о торжестве достоинства людей в борьбе с иностранной компанией, которая хотела приватизировать воду и незаконно посягнуть на землю", - рассказал продюсер фильма Жоэль Нуньез.