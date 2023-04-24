На ММКФ состоится премьера мексиканского фильма "Черная луна"

Международная премьера драмы Тонатью Гарсии "Черная луна", основанной на реальных событиях в Мексике в 2012-2015 годах, состоится на площадке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в понедельник, сообщается на официальном сайте смотра.
Фильм из основного конкурса ММКФ рассказывает о борьбе жителей города Джалкомулько в восточной части Мексики с бразильской корпорацией, уничтожающей местную экологию, экономику и туризм. По словам создателей картины, они потратили несколько месяцев, изучая реальную историю и общаясь с людьми, которые участвовали в протестах. В массовых сценах "Черной луны" снялись жители города.
"Джалкомулько был центром этой битвы за права на воду и землю. Актер, исполнивший роль дедушки - реальный участник тех событий, его дом и участок должны были пострадать от строительства плотины. <...> Нам было очень важно рассказать эту историю, потому что она уникальна для Мексики и для всей Латинской Америки. Можно сказать, что это история о торжестве достоинства людей в борьбе с иностранной компанией, которая хотела приватизировать воду и незаконно посягнуть на землю", - рассказал продюсер фильма Жоэль Нуньез.
В киноцентре "Октябрь" 24 апреля состоится еще одна премьера фильма из основной конкурсной программы кинофестиваля. Болгаро-канадская лента "ФИ 1.618" Теодора Ушева расскажет о нации вечно живущих и биологически совершенных людей - биотитанов, которые готовятся навсегда покинуть Землю на борту корабля "Вихрь" для выполнения своей миссии.
В национальном конкурсе ММКФ в понедельник состоится мировая премьера фильма Светланы Самошиной "Край надломленной луны" - первой полнометражной картины режиссера.
В документальном конкурсе состоится показ фильма "Анна и врач-египтянин" израильского режиссера Талии Финкель. Лента посвящена истории доктора Хельми, арабского врача, который, выдавая себя за сторонника фашистов в нацистском Берлине, спас еврейскую девушку, переодетую мусульманкой.
"Впервые я ознакомилась с этой историей в небольшой газетной статье. Отзывы на нее были достаточно расистскими: многие писали, что не хотят, чтобы арабы принимали эту историю, поскольку это связано с конфликтом между Израилем и арабскими гражданами. Мне это показалось совершенно неправильным, поскольку доктор Хельми совершил добро в высшей степени - спас жизнь. Я решила расследовать эту историю, сняв по ее мотивам кино", - рассказала автор фильма.
ММКФ проходит в Москве с 20 по 27 апреля. В 2023 году на фестивале представят 202 картины из 64 стран. В основной конкурс вошли 11 фильмов, включая 2 ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.
ТАСС является информационным партнером ММКФ.